上司への相談から一週間。あれほど売り場を支配していた怒鳴り声が消え、職場には静かな日常が戻りつつありました。そして朝礼で告げられたのは、高山さんの退職という大きな報せ。さらに気になる“返済問題”にも進展が。『お金貸しておばさん』第5話をごらんください。 主人公とパート仲間の藤井さんは、高山さんからの圧力や金銭の貸し借りの話を全て上司に話しました。上司は事実確認を進め、ようやく平穏が訪れようと