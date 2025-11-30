交通トラブルになった相手をブロック塀に打ち付けて殺害しようとした疑いで70歳の男が逮捕されました。自称・会社員の林高弘容疑者（70）は29日、千葉県習志野市の路上で車同士の交通トラブルで、口論になった男性を押し倒し、さらに頭をブロック塀に打ち付けるなどして殺害しようとした疑いが持たれています。男性は病院に運ばれ意識があるということです。林容疑者は調べに対し「大体あってます」と供述し容疑を認めているという