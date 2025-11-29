主人公・里美は、不妊治療を経て念願の長男・怜人を授かった。だが、姉のように慕っていたシングルマザーの元同僚・奈美子さんは、里美の妊娠をきっかけに違和感のある態度をとるように。さらに、子どもと自分の生活苦を理由に食べ物を求めるようになり、図々しい要求はどんどんエスカレートしていく。『自分本位すぎる元同僚』第4話をごらんください。 たびたびご飯をねだる奈美子は、そのうちに持ち帰り用の容器持