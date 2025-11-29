この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。家族に関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族の姿がうかがえるエピソードをどうぞごらんください。 『結婚したら自由になった』妹が語る結婚観に4.1万いいね ご紹介するのは、瀬戸水葉(@setomizuha)さんの投稿です。結婚したら自由がなくなる…って話よく聞きませんか。瀬戸水葉さんの妹