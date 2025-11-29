4.1万バズ！「新鮮な表現」と話題の妹の結婚観「結婚したら自由になった」の深すぎる真意とは？【ママリ】

『結婚したら自由になった』妹が語る結婚観に4.1万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。家族に関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族の姿がうかがえるエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは、瀬戸水葉(@setomizuha)さんの投稿です。結婚したら自由がなくなる…って話よく聞きませんか。瀬戸水葉さんの妹さんの結婚観がすごいとXで話題になっていましたのでご紹介します。

妹が「結婚すると自由がなくなるってよく聞くけど、一人だと大変だったりめんどくさかったりして諦めてきたことも二人ならまあやるかって思えるし、話す相手がいつもいて相談も愚痴吐きもできるから頭的に自由になったー」と言っていてすごかった 頭的に自由

結婚すると、「頭的な自由」を得られるという妹さん。たしかに、ひとりであれこれ考えて抱え込むよりも、気軽に何でも心置きなく話せる人がそばにいるだけで安心感がありますよね。脳がすっきりしてストレスフリーになるのかもしれません。面倒なことがあったとしても、愛するパートナーがいてくれることで前向きになれるのですね。



この投稿には「「その考え方、素敵ですね！ パートナーがいると、確かに感情的な負担を分かち合えて安心感が得られます」「「頭的に自由」って新鮮な表現だけど、めっちゃ本質突いてる…！心の余裕が増えるって、自由のかたちの一つだよね」といったリプライがついていました。頭的に自由、心の中にメモしておきたい投稿でした。

味噌汁用の木のお椀に水を注いで飲んでいたら…夫の一言に2.9万いいね

X(旧Twitter)で話題！さちうす子(@kisekimachi)さんの投稿エピソードを紹介します。食後に薬を飲む時など「ちょっと水が欲しいだけなのに、新しいコップを出すのは面倒…」そう思うこと、ありませんか？



さちうす子さんが、ちょうど良いコップがなくて味噌汁用の木のお椀で水を飲んでいたら、それを見た夫から予想外の一言が！思わず笑ってしまう、夫婦の日常のワンシーンです。

夜、薬を飲むのに適当なコップが無かったので、味噌汁用の木のお椀に水を注いで飲んでいたら、それを目にした夫に

「野武士（のぶし）？！」と言われました。

まさかの「野武士？！」呼ばわり！ 確かに、木のお椀で水をグイッと飲む姿は、時代劇に出てくるワイルドな登場人物のようにも見えなくもない…かも？ そのユニークなたとえに、思わず吹き出してしまいますね。



この投稿には2.9万件を超える「いいね」が集まり、「声出して笑ったw」「めちゃくちゃわかります、私もよくやる」「洗い物増やしたくないから茶碗とかでもやるよね」「胡座かいて片手でガッ！といってる感がすごいw」といった爆笑と共感のコメントが殺到しました。



洗い物を増やしたくない時など、ついやってしまいがちなこの行動。「わかる！」と思った方も多いのでは？ ちなみに、この出来事からしばらく「のぶちゃん」というあだ名で呼ばれている、とさちうすこさんは語ります。そんな風に笑い合える夫婦関係も素敵ですね。日常のクスッと笑える瞬間を切り取った、楽しい投稿でした。

結婚式、両親に贈った「体重分の米」笑えるエピソードに10万いいね

ご紹介するのは、杏☺︎2y🐥(@anne09040)さんの投稿です。結婚式での両親へのプレゼントは、今まで成長を見守ってくれた感謝をこめて贈りますよね。とはいえ何を贈ろうか悩む方もいるのではないでしょうか。



杏さんが参列した結婚式では、よくある「出生体重分のお米」ではなく、あるものが贈られていて…？

昨日の結婚式で、両親への感謝のプレゼント生まれた体重分のお米じゃなくて、「こんなに大きくなりました」って現体重の68キロ分の米をお父さんに渡してて今も思い出し笑いしてるwww

しかも、お父さんからのコメントが、「サバ読んでるだろ！！もっとほんとは重いだろ！！」ってwww

なんと贈られていたのは、生まれた時と同じ重さのお米ではなく「現体重分のお米」だったそう。これにはきっと、会場も大盛り上がりだったでしょうね。父からの「サバ読んでるだろ！もっとほんとは重いだろ！」というコメントも、ユーモアがあって楽しい式だったに違いありません。



この投稿には「これ知ってたらやりたかったw」「楽しい演出」といった、やってみたいというコメントも寄せられていました。「こんなに大きくなりました」と現体重分のお米を両親へ贈るのは、成長を感じてもらう良いアイデア。斬新なプレゼントに思わず笑みがこぼれる、素晴らしい投稿でした。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）