リンケージテラスの完成イメージ（ケン・コーポレーション提供）横浜・みなとみらい２１（ＭＭ２１）地区で来年１月、新たな街区の開発が始まる。Ｋアリーナ横浜に隣接する複合施設「ＬｉｎｋａｇｅＴｅｒｒａｃｅ（リンケージテラス）」。専門学校、ホテル、ミュージアムも兼ね備える。開発地はＭＭ２１地区の「ラストピース」とされる６０、６１街区（計約２万３千平方メートル）で、Ｋアリーナやヒルトン横浜が立ち並ぶ街