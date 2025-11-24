「ジャイアンツ・ファンフェスタ2025」巨人のファン感謝祭「ジャイアンツ・ファンフェスタ2025」が23日、東京ドームで行われ、大勢投手の衝撃コスプレにファンが沸いた。カツラを被り、顔面にはペイントを施して登場。「大勢めちゃおもろい」「大勢なにやってんだよw」とファンを盛り上げた。ファンフェスタで行われた仮装対決では、大勢は「鬼滅の刃」の上弦の鬼「猗窩座（あかざ）」に扮した。顔には原作同様にペイントが施