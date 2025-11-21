ÆüËÜÍ¹ÊØ»Í¹ñ»Ù¼Ò¤Ï11·î21Æü¡¢ÆÁÅçÃæ±ûÍ¹ÊØ¶É¶á¤¯¤Ç,¡¢11·î1Æü¤ËÌ¤ÇÛÃ£¤È¤ß¤é¤ì¤ëÍ¹ÊØÊª80ÄÌÍ¾¤ê¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜÍ¹ÊØ»Í¹ñ»Ù¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢11·î1Æü¤ËÆÁÅç»ÔÈ¬É´²°Ä®¤ÎÆÁÅçÃæ±ûÍ¹ÊØ¶É¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¥³¥¤¥ó¥Ñー¥­¥ó¥°¤Ç¡¢Ì¤ÇÛÃ£¤È¤ß¤é¤ì¤ëÍ¹ÊØÊª82ÄÌ¤¬¡¢¥Ó¥Ëー¥ë¥±ー¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í¹ÊØÊª¤Ï¡¢10·î24Æü¤Ë¿·ÉÍËÜÄ®3ÃúÌÜ¤ØÇÛÃ£Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÆüËÜÍ¹ÊØ¤Ç¤Ï·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤ò½Ð