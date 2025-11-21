Ì¤ÇÛÃ£¤ÎÍ¹ÊØ82ÄÌ¸«¤Ä¤«¤ë¡¡ÆÁÅçÃæ±ûÍ¹ÊØ¶É¶á¤¯¤Î¥³¥¤¥ó¥Ñー¥¥ó¥°¡ÚÆÁÅç¡Û
ÆüËÜÍ¹ÊØ»Í¹ñ»Ù¼Ò¤Ï11·î21Æü¡¢ÆÁÅçÃæ±ûÍ¹ÊØ¶É¶á¤¯¤Ç,¡¢11·î1Æü¤ËÌ¤ÇÛÃ£¤È¤ß¤é¤ì¤ëÍ¹ÊØÊª80ÄÌÍ¾¤ê¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÍ¹ÊØ»Í¹ñ»Ù¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢11·î1Æü¤ËÆÁÅç»ÔÈ¬É´²°Ä®¤ÎÆÁÅçÃæ±ûÍ¹ÊØ¶É¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¥³¥¤¥ó¥Ñー¥¥ó¥°¤Ç¡¢Ì¤ÇÛÃ£¤È¤ß¤é¤ì¤ëÍ¹ÊØÊª82ÄÌ¤¬¡¢¥Ó¥Ëー¥ë¥±ー¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Í¹ÊØÊª¤Ï¡¢10·î24Æü¤Ë¿·ÉÍËÜÄ®3ÃúÌÜ¤ØÇÛÃ£Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÆüËÜÍ¹ÊØ¤Ç¤Ï·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤ò½Ð¤¹°ìÊý¡¢¤Ê¤¼¤³¤ì¤é¤¬ÄÌ¾ïÄÌ¤êÇÛÃ£¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ë»ö¾ð¤òÄ°¤¯¤Ê¤É¤·¤ÆÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÁÅçÃæ±ûÍ¹ÊØ¶É´ÉÆâ¤Ç¤Ï10·î24Æü¤Ë¤â¡¢ÆÁÅç»Ô¿·ÉÍËÜÄ®¤¢¤Æ¤ÎÍ¹ÊØÊª50～60ÄÌ¤¬Ê¶¼º¤·¤¿¤Þ¤Þº£¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢º£²ó¤Î·ï¤È¤Î´ØÏ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÄ´ººÃæ¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜÍ¹ÊØ»Í¹ñ»Ù¼Ò¤Ï¡Öº¹½Ð¿Í¼õ¼è¿Í¤Ï¤¸¤á´Ø·¸¼Ô¤Ë¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£