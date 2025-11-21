現行モデルと並行して販売ポルシェが待望の新型『カイエン・エレクトリック』を発表した。最高出力1156psを誇る、同社史上最強のモデルだ。【画像】Cd値0.25！ 空力特化の滑らかなデザイン【新型ポルシェ・カイエン・エレクトリックを詳しく見る】全25枚タイカン、マカン・エレクトリックに続くポルシェ3番目のEVで、「新時代の幕開け」と位置付けられている。カイエンとしては4代目に数えられるが、内燃機関を搭載しないという