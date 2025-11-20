ニューストップ > 国内ニュース > 香川の海域のゴムボート船内で意識不明の高齢男性を発見 身元など確… 国内の事件・事故 高齢者 香川県 時事ニュース RSK山陽放送 香川の海域のゴムボート船内で意識不明の高齢男性を発見 身元など確認 2025年11月20日 15時13分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 20日、ゴムボートの船内で意識不明の高齢男性が発見されたという 発見されたのは香川県高松市庵治町太鼓鼻から約600メートルの海上だそう 高松海上保安部では男性の身元など確認を進めている 記事を読む おすすめ記事 ロゴの「L」で誤解生んだコーヒーカップ、デザイン変更へ ローソン、在庫使い切る3か月後にリニューアル 2025年11月18日 13時30分 めざましテレビ公式X、timelesz篠塚大輝の「一発ギャグ」告知を削除 相次ぐ批判にフジ「今後の番組制作にいかし」 2025年11月19日 18時17分 祖父「守りきれなくてごめん」 3歳女児はねられ死亡、自動車教習所社長を逮捕 2025年11月19日 20時15分 経済対策で子供１人に２万円給付へ…自民・小林政調会長「子育て応援手当という形で盛り込む」 2025年11月19日 13時50分 機内で泣き出した娘に、CAさんが“神対応” アンパンマン動画がストップし涙…手渡された“あるもの”とは「心遣い完璧」 2025年11月20日 7時25分