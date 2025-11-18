〈関東初の「ジェリコ堂」、池袋にオープン〉「コメダ珈琲店」などを展開する株式会社コメダは11月14日、池袋に「ジェリコ堂 サンシャインシティアルパ店」をオープンした。「ジェリコ堂」は、コメダの新業態となるスタンド喫茶で、ドリンクにゼリーを合わせた「ジェリコ」を1000通り以上の組み合わせで楽しめる。今回オープンした同店は国内3店舗目で、関東では初出店となる。「ジェリコ堂 サンシャインシティアルパ店」(写真はオ