兵庫県宝塚市の住宅で2020年、家族ら4人がクロスボウ（洋弓銃）で殺傷された事件で、殺人などの罪に問われた野津英滉被告（28）を無期懲役とした神戸地裁裁判員裁判の判決が17日までに確定した。被告側、検察側双方が期限までに控訴しなかった。地裁が明らかにした。判決は完全責任能力を認定した一方、発達障害が動機形成に与えた影響などを考慮し、検察側が求刑した死刑を回避した。判決によると20年6月4日、自宅で同居の