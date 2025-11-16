クリーブランド・キャバリアーズ vs メンフィス・グリズリーズ日付：2025年11月16日（日）開催地：ロケット・アリーナ（Cleveland）最終スコア：クリーブランド・キャバリアーズ 108 - 100 メンフィス・グリズリーズ NBAのクリーブランド・キャバリアーズ対メンフィス・グリズリーズがロケット・アリーナ（Cleveland）で行われた。 第1クォータ&#1