11月16日（日）放送「ポツンと一軒家」のゲストは久保田磨希と陣内貴美子。「田舎育ちなので身近には感じます」と話すのは陣内。そんな話を頷きながら聞いていた久保田も「私も毎週、家族で観ているんです。特に捜索隊の方々との会話には人生が詰まっているなと感じます」と親子で楽しんでいるよう。 ©ABCテレビ 新潟県の山間地域に残された“手づくり村”!?集団移転をキーワードに難航を極める所有者の捜索