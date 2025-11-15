元巨人チーフスコアラーの三井康浩さんが指南する「守備姿勢の基礎」守備の基本習得は、野球を始めたばかりの子どもにとっても重要だ。基本ができているかで、その後の成長が左右される可能性もある。基礎的な技術が未熟なまま高度なプレーを練習しても逆に悪い癖となり、修正に時間がかかる場合も多い。巨人や2009年WBCで日本代表チーフスコアラーを務めた三井康浩さんは、守備の基本となる準備姿勢について肘と膝の使い方に着