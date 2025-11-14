満票で3年連続4度目のMVP受賞2025年の最優秀選手（MVP）が13日（日本時間14日）に発表され、ナ・リーグではドジャースの大谷翔平投手が満票で3年連続4度目となる受賞を果たした。数々の受賞記録ラッシュであることをMLB公式サイトのサラ・ラングス記者が伝えている。ドジャース2年目の今季は打者としては打率.282、55本塁打、102打点、OPS1.014をマーク。投手復帰も果たし、14試合で1勝1敗、防御率は2.87だった。エンゼルス時