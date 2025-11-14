インフルエンザの感染拡大が止まりません。29の都道府県で「注意報レベル」に、そして埼玉や神奈川など5つの県で「警報レベル」に達し、東京も、都の基準で「流行警報」を発表しています。【画像で見る】警報・注意報レベルを超えた都道府県の一覧そのインフルエンザの検査に、痛みが少ない「AI検査」が広がっています。「流行が1か月前倒しに」家族が全員感染した人も…14日の朝、東京・大田区の「大川こども＆内科クリニック」の