佐世保市は、旅行先で女性の下着を撮影したとして、男性職員を停職3か月の懲戒処分としました。 男性職員は、14日付けで辞職しています。 停職3か月の懲戒処分となったのは、保健福祉部に所属する50代の男性職員です。 男性職員は今年9月、旅行先の東京都内で所持していたバッグにデジタルカメラを忍ばせ、女性の下着を撮影したとして、性的姿態等撮影の容疑で逮捕され、その後 釈放されています。 男性職