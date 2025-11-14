3年連続でセーブ王に輝いたメジャー屈指の守護神今季ガーディアンズでプレーしたエマニュエル・クラセ投手が13日（日本時間14日）、ニューヨークのジョン・F・ケネディ国際空港で逮捕されたと、米メディア「ESPN」などが報じた。9日（同10日）には野球賭博に不正に関与したとして通信詐欺などの罪で起訴されたことが明らかになっていた。クラセは意図的にボールを投げるなどの行為により、賭けで利益を得ていたとされる。同じ