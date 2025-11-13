西武・炭谷銀仁朗捕手が１３日、インスタグラムを更新。西武の栗山や中村らが集まり、かつての同僚、楽天・浅村の２０００安打を祝福している様子を投稿した。記念写真に写っているのは主役の浅村に栗山、中村、炭谷、外崎、元西武で現在は楽天の岸。全員がジャケット姿で、「２０００」の文字が飾られたケーキも置かれた。場所は「ザプリンスギャラリー東京紀尾井町」。夜景も綺麗な一室で、ワイングラスで乾杯している写真も