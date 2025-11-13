12月12日よりヒューマントラストシネマ有楽町、新宿シネマカリテほかにて全国公開されるティルダ・スウィントン主演映画『THE END（ジ・エンド）』の本予告と本ポスターが公開された。 参考：ティルダ・スウィントン主演のミュージカル映画『THE END（ジ・エンド）』12月12日公開へ 本作は、1960年代インドネシアで行われた大量虐殺を加害者視点で描いた『アクト・オブ・キリング』が第86回アカデミӦ