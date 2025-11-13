ドラフト1位でプロ入りした3選手が「エイブルトライアウト2025」に参加し、渡部が1打席目で左翼に本塁打を放った。西武では23年に6発。長打力を示し「久しぶりにああいう打球が打てた。力を出し切れたし、とにかく野球を続けたい」。21年ソフトバンク1位の風間は打者3人に無安打で「全力は出せた。悔いはない」。同年の阪神1位で風間、小園（現DeNA）とともに「高校BIG3」と称された森木は3人に1安打1四球だった。