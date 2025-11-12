上質かつ大胆な新型モデルイタリアのバイクメーカーであるイタルジェットは、2025年11月4日から9日にかけてミラノで開催されたモーターサイクルショー「EICMA2025」において、新型モデル「ロードスター400」を世界で初めて公開しました。このロードスター400は、同社の主力モデルである「ドラッグスター」シリーズが持つ近未来的なデザインとは対照的に、どこか懐かしさを感じさせる流れるような美しいフォルムを持つ一台とし