「第54回三井ゴールデン・グラブ賞」守備の名手に贈られる「第54回三井ゴールデン・グラブ賞」が12日に発表された。今季独走でセ・リーグを制した阪神からは計7選手が選出された。「ポジションが定まってないトコ以外全部独占やな」「流石に草」とプロ野球ファンも騒然としている。投手部門・村上頌樹、捕手部門・坂本誠志郎、一塁手部門・大山悠輔、二塁手部門・中野拓夢、三塁手部門・佐藤輝明と、遊撃以外は阪神勢が揃った