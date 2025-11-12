ニューストップ > 国内ニュース > 福岡・那珂川市の路上で、67歳父の腹を包丁で刺したか…43歳息子逮捕… 時事ニュース 福岡県 殺人事件 共同通信 福岡・那珂川市の路上で、67歳父の腹を包丁で刺したか…43歳息子逮捕される 2025年11月12日 13時31分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 12日午前、福岡県那珂川市の路上で「男女が倒れている」と通報があった 2人は負傷し病院に搬送されたが、67歳男性の死亡が確認されたとのこと 県警は男性の腹部付近を包丁で刺したとされる43歳の息子を現行犯逮捕した 記事を読む おすすめ記事 『ポケパーク カントー』来年2月5日開業で注意事項 ポケモン初の屋外常設施設で110段の階段を上れない人など入場できず 2025年11月11日 14時0分 ＪＲ東日本「Ｓｕｉｃａ」のペンギン、来年度末で「卒業」…新キャラクターにバトンタッチへ 2025年11月11日 14時5分 小野田紀美氏、安倍元首相銃撃事件の心の整理は「一生つきません」 被告を「山上さん」と呼んで質問する記者も 2025年11月11日 15時29分 愛子さまが母校の学園祭を男女グループでお忍び訪問、学生らが見た同行男性の“胸キュン”気遣い 2025年11月12日 8時0分 10歳の誕生日、ディズニーのホテルへ→翌朝、窓を開けてみると……「これぞ夢の国」 “奇跡の3分間”に感動の声 2025年11月4日 16時12分