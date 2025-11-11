2024年の現役ドラフトは13選手が新たな球団へ移籍した2025年の現役ドラフトが約1か月後（開催日未発表）に行われる。移籍をきっかけに飛躍する選手、新天地でも結果を残せずに苦しむ選手とさまざまなドラマを生んでいる。ここでは、2024年の“現ドラ組”の2025年シーズンを振り返ってみる。日本ハムから加入した田中瑛斗投手はチーム2位タイの62試合に登板し1勝3敗、防御率2.13で36ホールドをマーク。日本ハム時代の過去7年で