株式会社イシドが運営する「いしど式」直営校に通う3名の生徒が、2025年11月3日(月・祝)に開催された全国大会「関孝和先生顕彰第73回全日本珠算競技大会」にて日本一を獲得しました。種目別競技の読上算・読上暗算において、小学生の部・中学生の部で見事な成績を収めました。 いしど式「関孝和先生顕彰第73回全日本珠算競技大会」 開催日：2025年11月3日(月・祝)会場：群馬県藤岡市 総合学習センター「いしど式」