TWICE（トゥワイス）のMOMO（モモ）が、Instagramを更新。“誕生日広告”を巡った写真を公開した。 【写真】ファンが出した誕生日広告を巡るTWICEモモ／「#HappyMOMOday」2025の公式ビジュアル ■TWICEモモが誕生日広告巡り 11月9日に29歳の誕生日を迎えたモモは、ファンが掲載した“誕生日広告”の前で撮った写真を公開。黒のニット帽にワイドなグレーのスウェットパンツというラフな格好のモモは、夜間に韓国のバス停に