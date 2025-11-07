ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 牛肉が一番美味しいのは12〜2月 脂質が多く、きめ細かな霜降りに 焼肉 注目のグルメ THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン） 牛肉が一番美味しいのは12〜2月 脂質が多く、きめ細かな霜降りに 2025年11月7日 12時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 焼肉作家・小関尚紀氏の著書から、牛肉の旬の季節について伝えている 牛肉が最も美味しくなるのは、12月から2月にかけての冬の時期だという 皮下脂肪を活発に蓄えるため脂質が多く、きめ細かな霜降りになりやすいそう 記事を読む おすすめ記事 ペッパーフードサービス、「いきなり！ステーキ」全店で希少部位「うわみすじステーキ」を期間限定販売 2025年11月4日 18時26分 【すき家】やわらかいお肉とニンニク香る醤油ダレでごはんが進む！すき家に「ローストビーフ丼」が初登場 2025年11月4日 11時0分 【1,900円→1,100円】人気No.1「ミスジステーキ」が安く食べられる グラム数増量も同じく割引に【7周年感謝祭開催】 2025年11月4日 17時14分 レンコンと鶏ひき肉でつくる絶品「ハンバーグ」レシピ。ふわふわシャキッな食感が新しい！ 2025年11月2日 16時0分