ワールドシリーズ第6戦の9回から出場したディーン(C)Getty Imagesドジャースは現地時間11月6日、外野手のジャスティン・ディーンを登録の40人枠から外したことを発表。ウェーバー公示され、同日にジャイアンツが獲得した。【動画】打球がフェンスとフィールドの間に挟まったのを訴えるディーンを見るこれを受け、ド軍専門メディア『Dodgers Nation』は「ドジャースがワールドシリーズ直後に外野手がジャイアンツに移籍」と題し