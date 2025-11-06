モデルのみりちゃむこと大木美里亜（23）が5日放送の日本テレビ系「人間研究所 〜かわいいホモサピ大集合!!〜」（水曜後11・59）に出演。「やりづらい」と思う先輩女性タレントを実名で告白した。この日は「飲み会で3時間酔ったフリでやり過ごしている」を検証。飲み会にはみりちゃむのほか、「流れ星」のたきうえ、元AKB48の福留光帆、「カカロニ」栗谷、おじさんエキストラのヤタさんの5人が参加。そのうち、栗谷は他のメン