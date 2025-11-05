「役満ボディー」の異名を持つプロ雀士でモデルの岡田紗佳さん（31）が2025年11月1日、自身のインスタグラムを更新。ブラウントップスとブーツを合わせたコーデを披露した。片足を前に出しポーズ岡田さんは、自身が出演する番組について告知し、美デコルテが際立つ秋コーデのアップショットと全身ショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、デコルテがあらわとなる真っ赤なインナーとブラウンの長袖トップスを着用