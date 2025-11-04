任期満了に伴う藍住町長選挙が11月4日に告示され、4年前と同じ候補者による一騎打ちの選挙戦に入りました。任期満了に伴う藍住町長選挙に立候補したのは、届け出順に、無所属の新人で元町教育委員の三輪浩美候補64歳と、無所属の現職で3回目の当選を目指す髙橋英夫候補60歳の2人です。届出は、4日午後5時に締め切られ、4年前と同じ候補者による一騎打ちの選挙戦に入りました。三輪候補は、給食費や18歳未満の医療費の無償化