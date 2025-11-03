松茂町で11月3日、全国的にも珍しい「三人背継獅子舞」が2年ぶりに披露され、多くの見物客でにぎわいました。松茂町の広島春日神社では、毎年11月3日に五穀豊穣を祝う秋まつりが行われています。地元の氏子らがいくつかの組みに分かれて役割を担っていて、このうち1つの組は、町の無形民俗文化財である「三人背継獅子舞」を、また別の組みは、毛槍を受け渡しながら大名行列を模して歩く「お練り」を披露しました。神輿が大きな声を