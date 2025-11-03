人生で「貯める」ことに慣れすぎた私たちは、いつのまにか「生きる」ことを先送りしていないだろうか。老後の安心を追い求めて働き続け、気づけば、いちばん大切な「今」を削って生きている――。話題を集めるベストセラー書籍『DIE WITH ZERO 人生が豊かになりすぎる究極のルール』は、そんな私たちにこう問いかける。「今しかできないことに、惜しみなく金を使え」、そして「ゼロで死ね」と。私たちは人生をどう生き切ればいいか