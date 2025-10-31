福岡県警城南署31日、福岡市城南区の住民宅固定電話に30日午後4時ごろ、兵庫県警の警察官を名乗る人物から「あなたに詐欺容疑がかかっている」「調書を作成するので兵庫県警に来るように」などと言われた後、個人情報を聞かれる不審電話が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。