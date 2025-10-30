小泉進次郎防衛相週刊女性PRIME

クマ被害で自衛隊出動も銃器NG 胎児含む7人殺害「最悪獣害事件」の教訓

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • クマ被害を巡り、秋田県知事の緊急要望を受け自衛隊が派遣される件
  • 銃器による駆除はしない後方支援に限定され、ネット上の一部では波紋が
  • 史上最悪の獣害事件とされる「三毛別事件」を知らないのかとの声も出ている
記事を読む

おすすめ記事

  • スポニチ
    フジ「酒のツマミ…」年内で終了へ　大悟“怒り”の降板　松本コスプレお蔵入り納得いかず 2025年10月30日 1時56分
  • 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢
    「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分
  • 写真はイメージです。
    「誰にモノ言ってる」積丹町町議がクマ猟友会にパワハラ発言か、“出動拒否”で町民を危険に晒した責任 2025年10月29日 16時0分
  • 佳子さまの“着帽なし”の装いが物議を醸している（写真／共同通信社）
    「マナーとして大丈夫なのか」と心配の声も…佳子さま“脱帽ファッション”に込められた「姉の眞子さんから受け継ぐ」日本の伝統文化への思い 2025年10月30日 7時15分
  • （写真：アフロ）
    「こうやって男に散々媚びてきたんだろうな」柴田淳　トランプ大統領をノーベル平和賞に推薦した高市首相を揶揄した投稿が物議 2025年10月29日 19時50分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. フジ「酒のツマミ…」年内終了へ
    2. 2. Amazon配達で副収入 意外な利点
    3. 3. 町議 クマ猟友会にパワハラ発言?
    4. 4. 大丈夫か 佳子さまの装いが物議
    5. 5. 高市首相を揶揄 投稿に非難続出
    6. 6. 乳児遺体発見 ホルマリン漬けか
    7. 7. スペイン人GKが乗る車 衝突事故
    8. 8. 市川市長 花火写真をめぐり謝罪
    9. 9. 「ワンピース」制作方針を変更へ
    10. 10. 坂口健太郎がCM出演 不満殺到
    1. 11. フジ 近年まれに見る放送事故か
    2. 12. 日本代表の選手 11歳で性加害か
    3. 13. 夢の商業施設→今はガラガラすぎ
    4. 14. 前橋市で「怪文書」騒動か 告白
    5. 15. やはり愛子さまは「別格」だった
    6. 16. 米男性に移植された豚の腎臓機能
    7. 17. 3カ月ごとに「8桁」の印税 告白
    8. 18. しみけんブチ切れも「自業自得」
    9. 19. クマ被害発生「夫がかじられた」
    10. 20. 警鐘 無料アダルト動画見た代償
    1. 1. 大丈夫か 佳子さまの装いが物議
    2. 2. 乳児遺体発見 ホルマリン漬けか
    3. 3. 米男性に移植された豚の腎臓機能
    4. 4. 前橋市で「怪文書」騒動か 告白
    5. 5. やはり愛子さまは「別格」だった
    6. 6. クマ被害発生「夫がかじられた」
    7. 7. 販売店に車が衝突 9台が絡む事故
    8. 8. 税滞納者のフィギュア 34万円に
    9. 9. 生カキ死滅 ふる納受付一時停止
    10. 10. 岸谷蘭丸の発言に若者がドン引き
    1. 11. 修学旅行で食中毒 営業禁止に
    2. 12. 日テレが国分に恫喝まがいFAXか
    3. 13. 0歳と1歳を自宅放置 7時間外出か
    4. 14. 実の娘に性的暴行 懲役8年を控訴
    5. 15. クマ被害 公務員ハンター導入か
    6. 16. 安倍元首相殺害 単独犯ではない?
    7. 17. 工事現場で胎児らしき遺体を発見
    8. 18. 国内屈指の玩具会社で不正横行か
    9. 19. 桑田氏 来季のフロント入り固辞
    10. 20. 小泉氏 米国の国防長官と初会談
    1. 1. 町議 クマ猟友会にパワハラ発言?
    2. 2. 高市首相を揶揄 投稿に非難続出
    3. 3. 市川市長 花火写真をめぐり謝罪
    4. 4. 日本代表の選手 11歳で性加害か
    5. 5. 警鐘 無料アダルト動画見た代償
    6. 6. Z世代に不評 島型デスクはキモい
    7. 7. 米軍基地で飛び跳ね 高市氏物議
    8. 8. 高市サゲで粗探し? 軒並み炎上
    9. 9. 性交渉が少ない人 ボケやすいか
    10. 10. アスクル 手作業で出荷を再開
    1. 11. クマ被害報じたNHKの見出し 物議
    2. 12. 万博テント 閉幕後の行き先発表
    3. 13. 高市首相の「乙女のような笑顔」
    4. 14. 兄が孤独死した家で弟も孤独死
    5. 15. 愛子さま「強制お見合い」の懸念
    6. 16. 高市首相は男に媚び売っていない
    7. 17. 中指立てる 運転手の正体にあ然
    8. 18. 一軒家で男女2人遺体 近くに刃物
    9. 19. 玉川氏が農水省追及「癖」に批判
    10. 20. 「愛宕山」事故多発でお寺が警鐘
    1. 1. ブラジルで銃撃戦 死者120人超か
    2. 2. 露の発射実験 米国側すでに通達
    3. 3. 中国・漬け物工場の衝撃の実態
    4. 4. 陛下の前で…トランプ氏に称賛
    5. 5. 中国製の自動車輸出に新たな課題
    6. 6. 韓国 サムライ債を発行する理由
    7. 7. 韓国 トランプ氏に金冠贈呈
    8. 8. ルーブル強盗 7分間の驚きの手口
    9. 9. 独メルツ首相の発言 論争に発展
    10. 10. ＜フィギュア＞中国選手が弾道ミサイルの縫いぐるみ、ISU調査に中国メディア猛反発
    1. 11. 中国軍が「崛起」尋常でない分析
    2. 12. トランプ氏、国防総省に核兵器実験を指示
    3. 13. EUのEV推進策の「ヤバさ」を指摘
    4. 14. スクランブル交差点に外国人興奮
    5. 15. 中国公安が台湾独立分子を立件
    6. 16. 韓国人の父 顔写真公開が相次ぐ
    7. 17. 韓国が日本との経済協力を提案
    8. 18. サンゴ礁「機能的絶滅」に
    9. 19. スワイヤ・コカコーラ、中国鄭州市で新工場稼働　年産100万トン超
    10. 20. ルーブル美術館事件 2人を拘束
    1. 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
    2. 2. 夢の商業施設→今はガラガラすぎ
    3. 3. セブン&アイとイオンで明暗か
    4. 4. 「コメ価格高騰」真犯人が判明か
    5. 5. 年収800万円でも手取り変わらず
    6. 6. 日産 新型エルグランドを初公開
    7. 7. アサヒへの攻撃「被害大」の要因
    8. 8. アサヒ障害 1カ月復旧めど立たず
    9. 9. 子どもいる・いないで貯蓄の差は
    10. 10. NY株式 12月の利下げは確実か
    1. 11. 社会人2年目で年金追納 差額は?
    2. 12. 池袋の270mタワーを巡り異常事態
    3. 13. FRB 政策金利を異例の引き下げ
    4. 14. 大阪万博の展示品はこのあと､どこへ行くのか？
    5. 15. JR東海 運賃に「価格転嫁」も?
    6. 16. ココイチからスープカレー登場
    7. 17. 疲れを 翌日に持ち込まないコツ
    8. 18. リニア総工事費 大幅に増した訳
    9. 19. 国内生産終了 原付バイクの今後
    10. 20. アサヒGHD 業績に打撃懸念の声
    1. 1. Xiaomi 使い倒せるスマホがお得
    2. 2. X 11月10日までに「ご対応を」
    3. 3. Ankerバッテリー 最新の回収率
    4. 4. 貼るカイロがAmazonで衝撃価格に
    5. 5. 1枚でいい フライパンで魚を焼く
    6. 6. LINE1人グループ 便利な活用術
    7. 7. Xiaomiの格安マウス 買って比較
    8. 8. Xboxのポータブルゲーム機が登場
    9. 9. 省スペースな縦型ラック発売
    10. 10. 指で操作 指輪型コントローラー
    1. 11. UGREEN充電器が最大35%オフに
    2. 12. JR東「職住近接」が進む? 解説
    3. 13. スマホ動作を早くする? 噂を検証
    4. 14. AIに特化したノートPCを試用
    5. 15. Amazonで人気 万能空気入れ
    6. 16. ズートピア2 新たな声優が発表
    7. 17. カシオ、「統合報告書2025」発行 - 経営戦略を紹介
    8. 18. AI解説者が徹底解説！「映像を話すように操る未来」　無料AI『Odyssey-2』の魔法体験に衝撃！
    9. 19. キヤノン「EOS R6 Mark II」発表
    10. 20. エレコム スマホ充電器を発売へ
    1. 1. スペイン人GKが乗る車 衝突事故
    2. 2. 桑田真澄氏 異動打診されていた?
    3. 3. 大谷は粘投も「ひどい」落胆の声
    4. 4. 桑田氏へ 原氏が不信感抱いたか
    5. 5. ド軍スネルに WS史上初の屈辱が
    6. 6. 大谷1番打者は間違い 異例の提言
    7. 7. 本田圭佑 今季限りで現役引退へ
    8. 8. 大谷「102年で4人だけ」の超伝説
    9. 9. 大谷 選手会MVP&最優秀打者逃す
    10. 10. ド軍の起用法に韓国メディア疑問
    1. 11. ホークス 5年ぶり日本一に王手
    2. 12. 大谷の一撃に不満あらわだった人
    3. 13. ナ軍小笠原慎之介 傘下3Aへ移籍
    4. 14. 大谷、4年ぶりの選手会MVPならず
    5. 15. 麟太郎の進路選択 学びの日米差
    6. 16. 桑田氏退団で 巨人人事に影響も
    7. 17. 大谷 勝てば「大一番」に王手
    8. 18. 大谷翔平三振で レアシーンが
    9. 19. ポニテの大谷妻が話題「激カワ」
    10. 20. 大谷が不自然な足の運び 原因は?
    1. 1. フジ「酒のツマミ…」年内終了へ
    2. 2. 「ワンピース」制作方針を変更へ
    3. 3. 坂口健太郎がCM出演 不満殺到
    4. 4. フジ 近年まれに見る放送事故か
    5. 5. 3カ月ごとに「8桁」の印税 告白
    6. 6. しみけんブチ切れも「自業自得」
    7. 7. 戸田恵梨香 ロケでの姿に心配
    8. 8. 大丈夫かな…爆乳 俳優衝撃発言
    9. 9. 「高市やばい」トレンド入りの訳
    10. 10. 人気アイドルへ変貌 写真を公開
    1. 11. 中川翔子に「産後ハイ」の指摘
    2. 12. 恋愛巡り違反 Vライバー契約解除
    3. 13. NEXTガッキー 目のやり場に困る
    4. 14. 二階堂の強い意向で加わった一文
    5. 15. 森香澄の下着姿 ケツ丸出しやん
    6. 16. ローサ 子育ての悩み明かす
    7. 17. ラヴィットでまさか イジられ涙
    8. 18. 一部で疑惑報道 維新藤田氏抗議
    9. 19. 自維連立に衝撃 重大疑惑浮上か
    10. 20. 前田敦子が「大胆露出」驚きの声
    1. 1. 社内でコール&ダンス 動画大炎上
    2. 2. これが私…? 3人目出産後に驚愕
    3. 3. Dカップ認めず ブラ売り場で怒り
    4. 4. 反抗期の息子に親がすべき対応
    5. 5. マック 5年ぶり復活の期間限定品
    6. 6. 最高月収2000万円 小力真相語る
    7. 7. 生理止まった娘助けたい 母の涙
    8. 8. 経験なし 55歳独身女性の恋愛
    9. 9. 17歳差で結婚 年の差ゆえの悩み
    10. 10. 便秘の原因 消化器内科医が解説
    1. 11. ハニーズ ネイビートップス紹介
    2. 12. 要望言えない子 親の関わり方3選
    3. 13. GU 大人世代の楽ちんオシャレ
    4. 14. 40・50代にぴったりなウルフ
    5. 15. 「花粉症じゃない人」との溝
    6. 16. コージーコーナーの芋ケーキ
    7. 17. キティデザインの傘 待望の再販
    8. 18. 長く愛される996 再現した靴は?
    9. 19. TGCコラボ ダイソーの新作バッグ
    10. 20. 韓国語「ソニクダ」の意味は?