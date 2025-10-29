「サクセス観光」事務所からの押収物を運ぶ北海道警の捜査員＝23日、札幌市中央区札幌市の許可を得ずに市街化調整区域に獣舎などを建設して20年間営業を続け、9月末に閉園した民間動物園ノースサファリサッポロ（同市南区）を巡り、北海道警が都市計画法違反などの疑いで運営会社「サクセス観光」（同）の前代表に任意で事情聴取したことが29日、捜査関係者への取材で分かった。道警は23日以降、同社や関係先を家宅捜索してい