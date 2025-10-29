ロッテからドラフト3位指名された横浜・奥村が、1位指名の健大高崎・石垣に強烈なライバル心を燃やした。横浜市内の同校で榎康弘アマスカウトディレクターらから指名あいさつを受け「実感が湧いてきた」という左腕。U18日本代表でチームメートだった石垣に「仲間でもあるけど、完全にライバル。超えたいというか、超えなければいけない存在」とし「石垣だけじゃなく、自分が（世代で）一番になるんだって気持ちでやりたい」と