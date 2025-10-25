9月19日、東京・北区の自宅マンションが火災にあったタレントの林家ペー（83）。自宅全焼から1カ月。『ABEMA エンタメ』の密着企画「NO MAKE」が林家ペーの心境と焼け残ったモノの整理に密着した。【映像】すごい臭い…火事で全焼した林家ペーの自宅の中10月22日、赤羽。トレードマークのピンクの衣装で現れた林家ペー。火災後、立ち直りきっていないため、今回の取材を受けるか迷っていた。自宅での取材はこれで最後。そし