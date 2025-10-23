2025年7月から9月の四半期、県内にある中小企業の景況感は、低水準だった前の四半期よりさらに悪化しました。中小企業基盤整備機構が、県内305の中小企業に行ったアンケートによりますと、2025年7月から9月までの景気が、前の年の同じ時期と比べて「好転した」と答えた割合から、「悪化した」と答えた割合を引いた「業況判断DI値」はマイナス20.1と、低水準だった前の期よりさらに3.3ポイント悪化しました。業種別では、製造