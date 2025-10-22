人生100年と言われる中、年齢に関わらず活躍できる社会を目指そうと10月22日、徳島市で高齢者雇用セミナーが開かれました。（70歳雇用推進プランナー・金澤憲治さん）「4割の人がいつまでも働きたいということならば、70歳という制限は取っ払うべきだと」これは「高齢・障害・求職者雇用支援機構徳島支部」が開いたもので、企業の人事担当者など約100人が参加しました。2021年には、70歳までの人の雇用が企業の努力義