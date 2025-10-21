窓辺や棚でゆれる♪ブランコに乗ったサンリオキャラクターズのフィギュアが新登場する。☆雲のぶらんこで遊ぶサンリオキャラクターズたちをチェック！（写真6点）＞＞＞キタンクラブからリリースされるカプセルトイ 「サンリオキャラクターズ ブランコ」は、雲のパーツに紐をつけ、窓辺や棚、パソコンの角などに引っ掛ければ、ゆらゆらと揺れる姿を楽しめる新感覚の「ブランコフィギュア」。ラインナップは、マイメロディ、クロ