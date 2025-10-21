TVアニメ『ちびまる子ちゃん』が「森永ミルクココア」とコラボレーション！特別アニメーション『まる子は知らない』が公開された。☆ほっこり温まる特別アニメーション場面カットをチェック！（写真7点）＞＞＞さくらももこ原作によるTVアニメ『ちびまる子ちゃん』が、森永製菓のロングセラーブランド「森永ミルクココア」のキャンペーンキャラクターに起用されました♪特別アニメーション『まる子は知らない』WEB-CMが、10月2