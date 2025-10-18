2025年のパ・リーグを制した福岡ソフトバンクホークス。常勝軍団の元ドラ1・佐藤直樹外野手が、今年3月に当時、婚約していた女性の顔面を殴打するなどして、警察沙汰になっていたことが報道された。【写真】Instagramでプライベートを公開している佐藤直樹選手佐藤直樹外野手による傷害「『NEWSポストセブン』が10月17日に配信した記事によれば、佐藤選手は婚約中のA子さんから、ほかの女性との関係について疑われ、スマホを取ら