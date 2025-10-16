10月12日までの1週間に、県内の指定医療機関で確認された新型コロナウイルスの感染者は157人と、前の週よりやや減少し、県独自の注意喚起メッセージも8週ぶりに「なし」となりました。県によりますと、12日までの1週間に県指定34の医療機関で確認された新型コロナウイルスの感染者は157人と、前の週より48人減りました。1医療機関当たりの平均は「4.62人」と、5人を下回ったため、県独自の注意喚起メッセ―ジの発出は8