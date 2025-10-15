鳥インフルエンザの流行期を前に10月15日、美馬市で発生に備えた訓練が行われ、県の職員らが防護服の着脱手順などを確認しました。県西部では鳥インフルエンザが発生した場合、鶏の殺処分や消毒といった防疫作業にあたる職員を美馬市の県立西部防災館で受け入れ、養鶏場へと送り出す拠点とします。15日の訓練には、県西部総合県民局の職員など約40人が参加しました。参加者は初めに、防護服に着替えるテントなどを設置、続いてウイ