国立民族学博物館。通称・民博。私を確実に笑顔にしてくれる場所である。所在地は太陽の塔がある大阪の万博記念公園の中で、関東在住の私にはなかなかハードルの高い場所なのだが、何度か足を運んでいる。広い空間に、剥き出しで展示されている世界各国から運ばれてきたインパクトのある造形物たち（貴重そうなものからなんでこれが？というものまでいろいろ）を見ていると、よくわからない幸福感に包まれるんだけどなぜなんだ