これからの時代に求められるスキルとは何か。法人営業で月1000万円の利益を生んだ実績を持つReverent社長の吉村恭平さんは「電話を使ってアポイントを取る営業手法『テレアポ』は一生モノの武器になる。なぜなら、声だけで相手の心を動かすスキルは、AIには真似できないからだ」という――。※本稿は、吉村恭平『3分だけ会う時間を僕にください成果ゼロから月一千万の利益を生み出したトップ営業マンのテレアポ術』（飛鳥新社）